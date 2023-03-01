Enkaz altında kalan Yağmur, "Baba çek ayağımı kopar çıkar" demiş

Adıyaman'da enkaz altında kalan Turan ailesinin yaşadıkları kan donduruyor. İki oğlu ile enkazdan kısa sürede kurtulan, eşi, ablası ve babasını kaybeden baba Ömer Turan, "Yağmur'u 2,5 saatte çıkardık. Eli parçalanmıştı, ayağı annesinin altındaydı. 'Baba çek ayağımı kopar çıkar' dedi, sonra iki defa yalvardı 'Bırak öleyim baba' dedi" sözleriyle yaşadıkları dramı anlattı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Tokar köyünde ailesiyle yakalanan Emir'in, annesi, halası ve dedesi hayatını kaybetti. Deprem nedeniyle tamamen yıkılan evlerinin enkazından babasının kurtardığı Emir, çıkar çıkmaz 3 yaşındaki kardeşi Hamza'nın bulunduğu tarafa gitti. Cam kırıkları arasından geçip sürünerek kardeşine ulaşan Emir, kardeşini enkazdan kurtardı.

"İKİSİNİ DE ALACAK GÜCÜM YOKTU"

Depremle birlikte evlerinin üzerlerine yıkıldığını anlatan Emir, "Ev üstümüze yıkıldıktan sonra babam beni delikten çıkardı. Ben çıkar çıkmaz kardeşim Hamza'yı almaya gittim ve onu çıkardım." dedi. Hamza'nın en küçük kardeşleri olduğunu belirten Emir, "En küçük kardeşim diye ilk olarak Hamza aklıma geldi. Kardeşim Yağmur ve Hamza yan yanaydı. İkisini de alacak gücüm yoktu. Hamza korkudan ağlıyordu, tek başına bırakamadım. Onu alıp çıkardım. Hamza ile aramız çok iyiydi, birlikte oyunlar oynuyorduk." diye konuştu.

"EŞİM, ABLAM VE BABAMI ENKAZDAN ÇIKARAMADIK"

Baba Ömer Turan ise o günü hiç unutamayacağını söyledi. Çok şiddetli bir sarsıntıyla uyandıklarını belirten Turan, "Şiddetli sallandı. Yerimizden bile kalkamadık. Koltuğun dibine kendimizi çektik. Yanımda Emir ve Emre vardı. O gün misafirlerimiz vardı. Diğerleri de misafirlerle yatıyordu. Bir delik açıldı, ben Emir'i oradan çıkardım. 'Sen çık yardım istersin' dedim. Emir dama çıkmış, kardeşi aklına gelmiş. Onu çıkarmış gelmiş. Yağmur'u çıkaracakmış ama gücü yetmemiş. Ben daha sonra Emre'yi çıkarıp kendim de çıktım. Eşim, ablam ve babamı enkazdan çıkaramadık." dedi.

"KIZIM 'BABA BIRAK ÖLEYİM' DEDİ"

Enkazın altından kızı Yağmur'u çıkarmak için de çaba gösterdiğini ifade eden Turan, şöyle konuştu: "Yağmur'u 2,5 saatte çıkardık. Kar ve yağmur altında onu çıkarmak için çalıştım. 'Baba bırak öleyim' dedi. Kızım yanındayım korkma dedim. Yağmur ağlıyor, onu bırakamıyordum. Eli parçalanmıştı, ayağı annesinin altındaydı. 'Baba çek ayağımı kopar çıkar' dedi. Sonra iki defa yalvardı 'Bırak öleyim baba' dedi. Halası kendini siper etmiş onlara. Kızımı uzun uğraşlar sonrası çıkardık. Halası ile eşimin nabızlarına bakmıştım. O dakika ölmüşler. Kriko ile üzerindekileri kaldırdık, cenazelerini çıkardık."