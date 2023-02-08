Depremde enkazda kalan kızı için Hatay'a giden baba kalp krizi geçirip vefat etti Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli deprem Hatay'da enkaz altında kalan kızının kurtarılmasını bekleyen imam Adem Dalaslan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dalaslan, memleketi Yozgat'ta toprağa verildi. Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde imam olarak görev yapan baba Adem Dalaslan (52), Hatay'da Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde 6 ay önce sosyal güvenlik uzmanı olarak işe başlayan kızı Büşra Dalaslan'ın (25), depremde enkazda kaldığını öğrendi. KIZININ ENKAZDAN ÇIKARILMASINI BEKLERKEN HAYATINI KAYBETTİ Eşi ile bir çocuğu enkazdan çıkmayı başaran Dalaslan, kızının kurtarılması beklerken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Cenazesi Yozgat'a getirilen Dalaslan için Şefaatli Merkez Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. KIZI HALA ENKAZDA Dalaslan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Topaç köyü mezarlığına defnedildi. Büşra Dalaslan'ın halen enkaz altında bulunduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Kalp Krizi Yozgat Hatay Güncel Haberler

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