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DEPREMDE BABASINI TOPRAĞA VEREN DHA MUHABİRİ, ANNESİ İÇİN UMUTLU BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

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Kahramanmaraş Muhabiri Ömer Koç'un, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden babası Cemal Koç (77), son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş Muhabiri Ömer Koç'un, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden babası Cemal Koç (77), son yolculuğuna uğurlandı. Halen Enkaz altında olan anne Remziye Koç'un (70) ise çıkarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Elbistan ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde DHA Kahramanmaraş Muhabiri Ömer Koç'un babası Cemal ile annesi Remziye Koç, Yunus Emre Mahallesindeki 4 katlı binanın çökmesi ile enkaz altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla enkaz altından çıkarılan Cemal Koç, kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

BABA TOPRAĞA VERİLDİ

Cemal Koç'un cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çatova Mahallesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Koç'un yakınları katıldı. Cemal Koç, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. DHA muhabiri Koç'un annesi ise afetin 3'üncü günü geride kalırken, enkazdan çıkarılmayı bekliyor. Ömer Koç, çökmenin meydana geldiği bina enkazının önünde umutlu bekleyişini sürdürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Ömer DHA Güncel Haberler

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