Depremde 94 Kişinin Yaşamını Yitirdiği Buket Apartmanı'na İlişkin Dava 4 Haziran'a Ertelendi

Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucunda 94 kişinin yaşamını yitirdiği Buket Apartmanı davasına devam edildi. Depremde eşi ve çocuğunu kaybeden müşteki, "Binanın müteahhidi için 'kaçma riski yok, adli kontrol kaldırılsın' diyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum" dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Buket Apartmanı, 6 Şubat depremlerinde yerle bir oldu. Enkaz yığınına dönen binada 94 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Hikmet Günsay ve Burak Günsay, şantiye şefi Egemen Yiğit, yapı denetim şirketi yetkilisi Ahmet Çevikler, proje ve uygulama denetçisi Antuvan Ayrancıoğlu ve kontrol elemanı Ebru Özdemir hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Dosyada tutuklu sanık yok.

Hatay 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müştekiler ve sanık avukatları katıldı. Duruşmayı Adalet Peşinde Aileleri Platformu da takip etti.

Sanıklardan Hikmet Günsay'ın avukatı, müvekkili hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasını isteyerek, "İki buçuk yıl geçti; uzun bir süre. Müvekkilim hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılmasını istiyorum. Kaçma şüphesi yoktur" dedi.

"Eşim, çocuğum, kimse kalmadı"

Buket Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden bir müşteki, "94 kişinin yaşamını yitirdiği binanın müteahhidi için 'kaçma riski yok, adli kontrol kaldırılsın' diyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Eşim, çocuğum, kimse kalmadı. Davaya gelecek, takip edecek kimse kalmadı" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrolün devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 4 Haziran tarihine erteledi.

"Adalet arayışını büyütmek için..."

Depremde yakınlarını kaybeden aileler tarafından kurulan Adalet Peşinde Aileleri Platformu'ndan yapılan açıklamada, "6 Şubat depremlerinde sevdiklerimizi kaybettiğimiz davaların duruşmalarına kamuoyunu davet ediyoruz. Bu davalar yalnızca binaların değil; ihmallerin, sorumlulukların ve adaletin yargılandığı davalardır. Kaybettiklerimizin anısını yaşatmak, adalet arayışını büyütmek ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için göstereceğiniz her türlü dayanışma çok kıymetlidir" denildi.

Ne olmuştu?

Öz Burak İnşaat firması, 2005 yılında Hikmet Günsay ve eşi Nurhan Günsay, tarafından kuruldu. Hikmet Günsay bir röportajında ilkokul mezunu olduğunu ve bin 500'den fazla konut yaptığını belirtmişti. Öz Burak İnşaat, Antakya'da inşa ettiği konutları "En iyi teknoloji, en iyi malzeme" ve "Yaşlanılacak konut" sözleriyle pazarlıyordu.

Hatay'da Öz Burak İnşaat tarafından inşa edilen Atilla Eren Apartmanı, Hikmet Günsay Apartmanı, Akademi City, Elçiler Apartmanı, Buket Apartmanı ve Alya Uçar Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yerle bir olmuştu. Enkaz yığınına dönen apartmanlarda yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: ANKA