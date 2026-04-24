Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına ilişkin 3'ü tutuklu, 1'i tutuksuz, 7'si kamu görevlisi 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel, Ertan Danacı, tutuksuz sanık M.T. ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan kamu görevlileri ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme Başkanı, Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin Pamukkale Üniversitesinden talep edilen bilirkişi raporunun dosyaya ulaştığını taraflara bildirdi.

Dosyaya giren 8 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 85 sayfalık raporda, müteahhit, statik proje müellifi, fenni mesul, pastane işletmesi ve belediye görevlilerinin asli kusurlu olduğu belirtildi.

Savunması alınan tutuklu sanık Ertan Danacı, estetik ve dekorasyon işleri yaptığını belirterek, sözleşme kapsamı dışında herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini öne sürdü. Danacı, "Başlangıçta tanık olarak geldiğim dosyada sanık olarak yargılanıyorum. Raporlarda kusurlu olmadığım belirtilmesine rağmen tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı'nın, sanık Mustafa Pekel ile aralarında husumet olup olmadığı yönündeki sorusuna Danacı, aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını söyledi.

Sanık Mustafa Pekel de rapora karşı beyanında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, sözleşme içeriğini incelemeden imzaladığını ve tahliyesini talep ettiğini dile getirdi.

Sami Kervancıoğlu ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini, rapora ilişkin ek bir beyanının olmadığını kaydetti.

Tutuksuz sanık M.T. de fenni mesul olarak görev yaptığını anlatarak, "Kurallar çerçevesinde hareket ettim." dedi.

Dosyadaki görseller üzerinden yöneltilen sorulara yanıt veren M.T, binada dubleks daire bulunmadığını, söz konusu görüntülerin tanıtım kataloğuna ait olduğunu ifade etti.

Duruşma sırasında sanık avukatlarından birinin müşteki tarafına yönelik sözleri üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Mahkeme Başkanı, yaşanan gerginlik nedeniyle duruşmaya ara vererek salonun boşaltılmasını istedi. Aranın ardından duruşma yeniden başladı ve Mahkeme Başkanı, duruşma düzenine uyulması konusunda tarafları uyardı.

Sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep ederken, müşteki avukatları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, tutukluluk halinin devamını istedi ve yeni bir bilirkişi raporu taleplerinin bulunmadığını bildirdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ertan Danacı'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmeden heyet, dosyanın ek rapor alınması için yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi.

İddianameden

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz sanık fenni mesul M.T. hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 ay kadar, 7 kamu görevlisi için ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.