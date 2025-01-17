Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak

İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş belediyesi kararı
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Katliamları böyle savunmuş! Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı

Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı! Katliamları böyle savunmuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye seslendi: Boş işlerle uğraşmayı bırakın, titreyin ve kendinize gelin

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha CHP'ye seslendi

134 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidine 21 yıl hapis cezası

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 134 kişinin yaşamını yitirdiği Ayşe-Mehmet Polat Sitesi davasının karar duruşması görüldü. Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar verildi. Sanık müteahhit Mehmet Ertan Akay'a 21 yıl 9 ay, mimari proje müellifi sanık Altan Bayhan'a ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki altı bloklu Ayşe- Mehmet Polat Sitesi'nin dört bloğunun yıkılması sonucu 134 kişi yaşamını yitirdi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, sitenin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay ve mimari proje müellifi Altan Bayhan hakkında dava açtı.

KARAR ÇIKTI

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık Mehmet Ertan Akay tutuklu bulunduğu cezaevinden, tutuksuz sanık Altan Bayhan ise bulunduğu ilden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

MÜTEAHHİDE 21 YIL HAPİS

Müştekiler ve müşteki avukatları sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti. Tutuklu müteahhit Mehmet Ertan Akay, "suçsuz ve günahsız yere cezaevinde yattığını" ileri sürerek, tahliye ve beraatini talep etti. Tutuksuz yargının mimari proje müellifi sanık Altan Bayhan da önceki savunmalarını tekrar ederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, müteahhit ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Aynı suçtan yargılanan mimari proje müellifi Altan Bayhan da 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Öte yandan mahkeme, iki sanığa da "iyi hal indirimi" uygulamadı.

134 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidine 21 yıl hapis cezası
Kaynak: ANKA / Güncel
img

Gülcan Arslan'dan cesur pozlar!
img

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
img

ABD'den yeni kısıtlama kararı! Türkiye de listede
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

İlk düdük çaldı
Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
Özgür Özel: Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz

"Bu bir savaş ilanıdır"
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.