Kahramanmaraş'ta Penta Park Sitesi Yıkımıyla İlgili 33 Kişiye Dava Açıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde 115 kişinin yaşamını yitirdiği, kentin en prestijli konutları olarak gösterilen Penta Park Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin 2 ayrı iddianame daha düzenlenerek 13'ü kamu görevlisi, 20 kişi hakkında dava açıldı. 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı ana davayla birlikte Penta Park Sitesi'ndeki sanık sayısı 23'e çıktı. Davanın avukatlarından Ahmet Said İlhan, yeni davalarda banka şubesinde tadilat yapan firmalara dava açılırken banka görevlilerinin dava dışı bırakıldığını ve bunun da kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu nedenle tadilata ilişkin sorumlu olan, onay veren, denetimini yapan ne kadar banka görevlisi varsa yargılanmaları için tüm hukuki yolara başvuracağız" dedi.

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde yer alan ve şehrin en prestijli konutları olarak gösterilen Penta Park Sitesi'nin 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılması sonucu 115 kişini yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. Sitenin yıkılmasıyla ilgili ana dava Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ederken, sitenin altındaki bir kamu bankası ve bir kafede yapılan tadilatlarla ile kamu görevlileri hakkında başlatılan soruşturmalar da tamamlandı.

BANKA VE KAFE TADİLATLARIYLA İLGİLİ 7 KİŞİYE DAVA

Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, bankadaki tadilatları yapan firmaların yetkilileri Erol T. (69), Ergun T. (56), Çağatay C. (51) ile mimarlar Zeki Yalın Ö. (35), Yağmur H. (33) ile kafenin işletmecileri Mehmet S. (36) ve Alaeddin K.'nin (50) 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. 7 şüphelinin sorgularında suçlamaları kabul etmediği belirtilen iddianamede, bilirkişi raporuna göre belediyeden basit onarım izni alan bankanın bodrum iniş merdiveninin yerinin değiştirildiği, galeri boşluğundan asma kata çelik merdiven yapıldığı, döşemede boşluklar açıldığı, bu nedenle asli kusurlu gösterildiği, kafenin ise asma kattaki döşeme boşluklarını iş yeri ön cephesine kadar genişlettiği, bunun da binaya ilave yük getirdiğinden kafenin de asli kusurlu gösterildiği kaydedildi.

13 KAMU GÖREVLİSİNE DAVA

Kamu görevlileriyle ilgili hazırlanan iddianamede ise dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü yapı proje ve kontrol birimlerinde görevli, binaların inşa aşamasında gerekli kontrol, izin ve onay işlemlerini yapan Mehmet D.,(57), Veli Ç., (71), Fahri Y., (64), Hacı Mehmet G., (58), Osman Yaşar D., (65), Çetin H., (50), Cengiz Ş., (57), Zeynel Abidin Ş.,(58), Melike Ö.,(45), Emre A.,(44), Ahmet T., (45), Hülya Ç., (68), Mehmet Enver E'nin (51) 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamede 13 kamu görevlisi kendilerine isnat edilen suçu kabul etmezken, şüphelilerin eylemlerinin sonuçlarını öngörmesi gerektiği, şüphelilerin bu durumu öngördükleri halde yapıyı ve yapıya ait projeleri kanun ve yönetmeliğe uygun denetlemedikleri yönündeki tespitin şüphelilerin bilinçli taksirle hareket ettiklerini gösterdiği dikkat ve özen yükümlülüğe aykırı davranarak öngörmeleri gereken neticenin gerçekleşmesinden dolayı bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşıldığı belirtildi.

İDDİANAMELER KABUL EDİLDİ

Her iki iddianame, binaları yapan inşaat şirketinin yetkilisi tutuklu Mesut Başkır (78), tutuklu statik proje müellifi Özcan Çakmak (61) ve tutuksuz Metin Başkır'ın (62) 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis istemiyle yargılandığı Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme heyeti incelediği iddianameleri kabul ederken, banka ve kafe tadilatlarıyla ilgili davayı ana davayla birleştirilmesine karar verdi. Bu yeni davalarla birlikte Penta Park Sitesi davasındaki sanık sayısı 23'e çıktı.

'BANKA, SORUŞTURMA DIŞINDA TUTULMUŞ'

Öte yandan davanın avukatlarından olan ve sitede anneannesini kaybeden Ahmet Said İlhan, banka ve kafede yapılan tadilatlarla ilgili hazırlanan iddianamede banka görevlilerinin yer almadığını ve bunun da kabul edilemez olduğunu söyledi. En başından beri banka görevlilerinin de yargılanması gerektiğini söylediklerini ifade eden İlhan, "Gerek ana davanın bilirkişi raporunda gerekse de bu soruşturmanın bilirkişi raporunda bankada yapılan tadilatların usulsüz olduğu ve bu nedenle bankaların asli kusurlu olduğu açıkça belirtiliyor. Ancak iddianame tamamen bankadaki tadilatı yapan firmaların üzerine kurulu. Ne bir şube çalışanı ne de bankanın yönetiminden bir kişi bile soruşturmaya dahil edilmemiş. Banka tamamen soruşturma dışında tutulmuş. Bu firmalar tadilatları kendi kafalarına göre mi yaptılar? Tabii ki hayır, tüm tadilatlar bankanın yetkililerinin onayıyla yapıldı ama buna rağmen bankanın soruşturma dışı tutulması kabul edilebilir değil. Bu nedenle tadilata ilişkin sorumlu olan, onay veren, denetimini yapan ne kadar banka görevlisi varsa yargılanmaları için tüm hukuki yolara başvuracağız" dedi.