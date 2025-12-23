Haberler

Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak

Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak Haber Videosunu İzle
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti ve MHP tarafından depremlerden sorumlu olanların 'erken tahliye' düzenlemesinin kapsamı dışında tutulması için başlatılan teknik çalışma sonuç verdi. Meclis Genel Kurulu'na sunulan önerge ile birlikte 11. Yargı Paketi'nin 27. Maddesi'nde yer alan 'erken tahliye' düzenlemesinden depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar yararlanamayacak.

  • TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 11. Yargı Paketi'ne verilen önerge kabul edildi.
  • Depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar, 11. Yargı Paketi'ndeki erken tahliye düzenlemesinden yararlanamayacak.
  • Deprem suçluları, terör ve örgütlü suçlar gibi belirli suç kategorileriyle birlikte düzenleme kapsamı dışında tutuldu.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, depremlerden yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanların kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen hükmün kapsamı dışında tutulması için başlattığı teknik çalışma sonuç verdi.

ÖNERGE KABUL EDİLDİ, DEPREM SUÇLULARI KAPSAM DIŞINA ÇIKARILDI

Çalışmaların tamamlamasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bugün başlayan 11. Yargı Paketi'nin görüşmeleri sırasında ilgili düzenlemenin bulunduğu teklifin 27. maddesi üzerinde bir önerge verildi. Böylelikle depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar "erken tahliye" düzenlemesinden faydalanamayacak.

Böylece, terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçlarının yanı sıra depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar düzenleme kapsamı dışında tutulmuş oldu.

Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak

NE OLMUŞTU?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelmişti.

Görüşmede, depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanların, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, 31 Temmuz 2023 ve öncesi işlenen suçlardan hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmasına yönelik düzenlemenin kapsamı dışında tutulması talep edilmişti.

Deprem mağdurlarını dinleyen Güler ve Akçay, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler ve bu tarihten önceki yıllarda meydana gelen Elazığ ve İzmir başta olmak üzere diğer illerdeki depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanların düzenlemenin kapsamı dışında tutulması için teknik çalışma başlatmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBozkurtlar Ulusun:

Sürekli yargı paketi, anayasa vs niye değişiyor. Şimdi baktım son 23 sene de anayasadan 117 madde değiştirilmiş vay arkadaş be

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Sürekli anayasa kurallari değişiyor ama ekonomik sıkıntıya ve Kadın Cinayetlerine çözüm yok.

yanıt7
yanıt0
Haber Yorumlarıanti mizantropist:

kupon arazi severlerin işi mi bu?

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Balbay'ın 'Sanatçı' tanımı Sinan Burhan'ı kızdırdı: Ne sanatçısı, bunlar grup yapıyor

"Bunlar grup yapıyor" dedi, kadın konuk ne yapacağını bilemedi
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

'Safiye' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali ve değişimi konuşuluyor
TFF'den Bursaspor'a Leyla Zana cezası

TFF'den Bursaspor'a Leyla Zana cezası
'İntihar etti' demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi

"İntihar" demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi
Mustafa Balbay'ın 'Sanatçı' tanımı Sinan Burhan'ı kızdırdı: Ne sanatçısı, bunlar grup yapıyor

"Bunlar grup yapıyor" dedi, kadın konuk ne yapacağını bilemedi
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
2025'te spor dünyasında en çok haber olan isimler! Bakın zirve kimin oldu?

İşte 2025'te spor dünyasına damga vuran isim