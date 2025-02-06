Deprem Sonrası Yeni Bir Hayat: İşaret Dili Öğretmeni Meltem Akyüz'ün Hikayesi

Hatay'da işaret dili öğretmeni olarak görev yaparken yaşadıkları 6 Şubat depremlerinin ardından eşi ve çocuğuyla Eskişehir'e gelen Meltem Akyüz, Açık Kapı Şube Müdürlüğünün desteğiyle mesleğini yeniden icra etme imkanı buldu.

İşaret dili öğretmeni Akyüz, 6 Şubat depremlerinden bir hafta sonra eşi ve bir çocuğuyla Hatay'dan ayrılarak Eskişehir'de yaşayan kardeşinin yanına geldi. Burada yeni hayatına adapte olmaya çalışan Akyüz, mesleğine devam etmeye karar verdi.

Akyüz, yaptığı başvuruların ardından Eskişehir Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Açık Kapı Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda hayata geçirilen "Ellerim Sesin Olsun" projesinde öğretmen olarak görev almaya başladı.

Tepebaşı Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitimi Merkezi'ne bağlı çalışan Akyüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan kamu personeline işaret dili eğitimi veriyor.

Meltem Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde büyük kayıplar verdiklerini ve yakın arkadaşlarını kaybettiklerini söyledi.

Depremin ardından zor günler geçirdiğini belirten Akyüz, "Deprem çok büyük bir acıydı. Kurtulduk mu? Kurtulmadık mı? Hayal gibiydi. Zor günlerdi, zor anlar yaşadık. Çok şükür ki kurtulduk. Nefes alıyoruz, burada yaşamaya devam ediyoruz." dedi.

Akyüz, bazı arkadaşlarının enkaz altında kaldığını anlatarak, "Tanıdıklarımın evleri yıkıldı, arkadaşlarımız ve aileleri vefat etti. İskenderun Halk Eğitim Merkezi eski müdürü Suat Sarı ve ailesi de maalesef enkaz altında kalarak vefat etti. Pek çok arkadaşımızı kaybettik." ifadelerini kullandı.

Depremin ardından geldiği Eskişehir'de yeni bir hayat kurmaya çalıştığını söyleyen Akyüz, Açık Kapı Şube Müdürlüğünün desteğiyle mesleğine geri döndüğünü kaydetti.

Akyüz, "Ellerim Sesin Olsun" projesinde öğretmen olarak görev almaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Açık Kapı Şube Müdürümüz Üstün Ünlü ve ekibinin katkılarıyla bu projeye aranan eğitmen ben oldum ve mesleğime geri döndüm. Benim için güzel oldu. Hep birlikte çalışacağız. Öğrencilere işaret dili öğretip, daha fazla kişinin engelli bireylere destek olmasına katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu bir kelebek etkisi gibi inşallah daha çok insana ve engelli vatandaşımıza yardımcı olacağız diye umuyorum."