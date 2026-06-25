Depremde Şehit Olan Polis Memurunun Kızı Şehriban Okur, Babasının İzinden Polis Oldu

HATAY'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerinde görev yaptığı emniyet binasında enkazın altında kalarak şehit olan Cemil Okur'un (45) kızı Şehriban Okur (23), eğitim gördüğü Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu.

Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitimlerini tamamlayan 248 kadın polis memuru adayları için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, il protokolü üyeleri ve polis memuru adaylarının aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından başlayan mezuniyet töreninde, polis adaylarının eğitiminden kesitlerin yer aldığı sinevizyon gösterisi izletildi. Daha sonra ise dönem 1'incisi polis memuru Rümeysa Yıldız, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, törende yaptığı konuşmada, mezun olan polis memurlarına görevlerinde başarılar dileyerek, "Bugün burada sadece bir mezuniyet töreninde değiliz. Aynı zamanda vatanına milletine ve hukuk devletine hizmet etmeyi kendisine görev bilen genç polislerimizin meslek hayatına attıkları ilk adımı da hep birlikte kutluyoruz. Güçlü devletlerin temelinde güvenli ve huzurlu bir toplum düzeni bulunmaktadır. Kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın can ve mallarının korunması ve hukukun üstünlüğünün teminat altına alınması devletin en temel görevleri arasında yer almaktadır. Bu önemli görevi yerine getirilmesin de polis teşkilatımız milletimizin gurur kaynağı olmaya devam etmektedir" dedi.

Programda, 248 polis memuru adayının yemin etmesinin ardından tören geçişi yapıldı. Polis adayları kep atarak mezun olmanın sevincini yaşadı. Mezuniyet töreninin ardından ise polis adayları aileleriyle hasret giderdi. Ailelerin çocuklarıyla buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

'GURURLA BU ÜNİFORMAYI GİYECEĞİM'

Mezun olan polis adayları arasında, 6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay'da görev yaptığı emniyet binasında enkaz altında kalıp şehit olan polis memuru Cemil Okur'un kızı Şehriban Okur da yer aldı. Töreni Okur'un annesi Nazife Okur ile Samsun Polis Meslek Yüksekoukulu'nda polislik eğitimi alan kardeşi Yılmaz Okur da birlikte takip etti. Nazife Okur, eşi ve kızının bir arada olduğu fotoğrafı tören boyunca elinden bırakmadı. Babasıyla aynı üniformayı giydiği için gururlu olduğunu söyleyen Şehriban Okur, "Allah'ın izniyle babamın izinden gideceğim. O hayatta olmasa da onun ismini yaşatacağım. Gururla bu üniformayı giyeceğim" diye konuştu.

Nazife Okur ise "Babasından aldığı bayrağı ömür boyu dalgalandıracak. Bayrağımızı göklere kaldıracak. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Tören sonunda şehit babalarının mesleğini seçen iki kardeşin birbirlerine tekmil verdiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı