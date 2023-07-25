Deprem paniği kamerada Osmaniye'de depremler şiddetli hissedildi

Merkez üssü Adana Kozan olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.4'lük artçı deprem şiddetli bir şekilde hissedildi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen panik anları da görüntülendi.