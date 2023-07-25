Deprem paniği kamerada Osmaniye'de depremler şiddetli hissedildi
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Merkez üssü Adana Kozan olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.4'lük artçı deprem şiddetli bir şekilde hissedildi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen panik anları da görüntülendi.
Deprem paniği kamerada
Osmaniye'de depremler şiddetli hissedildi
OSMANİYE - Merkez üssü Adana Kozan olan 5.5 depremin ardından 4.4'lük artçı da Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şiddetli hissedildi.
Saat 08.44'te merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi Himmetli Mahallesi'nde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı depremler devam ediyor. 4.4'lük artçı depremde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hissedildi.
5.5 ve 4.4'lük depremler ilçede şiddetli hissedildi, panik anları da güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.