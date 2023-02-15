Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Deprem veya binalar öldürmez" paylaşımı yapan profesör hakkında soruşturma

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyadan 'Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni' paylaşımını yapan öğretim üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker hakkında, cumhuriyet başsavcılığınca 'halkı yanlış yönlendirme, bilgilendirme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker, Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde yıkıma neden olan 2 büyük depremin ardından sosyal medya hesabından 'Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni. Depremde ölenler aynı anda Mars'ta bile olsalar yine öleceklerdi. Ölüm mekana değil zamana bağlıdır' paylaşımında bulundu. Tepki çeken paylaşımın ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nce Prof. Dr. Göker hakkında idari soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIK DA SORUŞTURMA AÇTI

Prof. Dr. Ali İhsan Göker için paylaşımları nedeniyle üniversite yönetiminin ardından Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Başsavcılığın, Göker hakkındaki soruşturmayı 'halkı yanlış yönlendirme, bilgilendirme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla yürüttüğü belirtildi.

İşte Ali İhsan Göker'in o paylaşımı;

'Deprem öldürmez' diyen profesöre savcılık soruşturması

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Ali İhsan Su Deprem Allah Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

bawer bawer:

prof.dr !!!!!!

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
bekir yapici:

avrupada oldugu gibi böyle okumus cahillerin ve fanatik akil mantik disi ilim ve bilime dayanmayan beyanlar ve okullarda ders veren kisilerin ünvanlari geri alinmali tabiki inancimiz var ama kitabimiz kuran bile ilim ve bilgiye davet ediyor.

Cevap Yaz 3 9 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title