Deprem Mağduru Aile Hırsız ve Dolandırıcıların Hedefi Oldu

KAHRAMANMARAŞ depreminin yıkıma neden olduğu Hatay'daki evleri az hasar gören 3 çocuklu Hasan Ali ve Pelin Ergin çifti hırsız ve dolandırıcı mağduru oldu. Depremin ardından terk ettikleri evlerine dönen ve balkondaki kombinin çalındığını fark eden Hasan Ali Ergin, internet sitesinden bağlantı kurduğu kişilerden klima almak isterken de 6 bin 750TL dolandırıldı.

KAHRAMANMARAŞ depreminin yıkıma neden olduğu Hatay'daki evleri az hasar gören 3 çocuklu Hasan Ali ve Pelin Ergin çifti hırsız ve dolandırıcı mağduru oldu. Depremin ardından terk ettikleri evlerine dönen ve balkondaki kombinin çalındığını fark eden Hasan Ali Ergin, internet sitesinden bağlantı kurduğu kişilerden klima almak isterken de 6 bin 750TL dolandırıldı. Hasan Ali Ergin, "Dolandırıcı, depremzede olduğumuzu öğrenince 500 TL indirim yapmıştı" dedi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaşayan Ergin ailesi 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketine 3 çocuklarıyla birlikte Altınçay Mahallesi'ndeki evlerinde yakalandı. Oturdukları aile apartmanı depremde az hasar alan Ergin ailesi depremden sonra evlerini terk etmek zorunda kaldı. Apartmanlarının çevresindeki tehlike arz eden ağır hasarlı binaların yıkımlarının tamamlanmasının ardından yaklaşık 5 ay sonra evlerine dönen Hasan Ali ve Pelin Ergin çifti önce balkonlarında bulunan kombilerinin çalındığını fark etti. Deprem nedeniyle evlerinde oluşan hasarın tadilatına başlayan çift, kent genelinde devam eden yıkımlardan dolayı pencerelerini açamadıkları için ikinci el bir klima almaya karar verdi. Güvenilir bir internet sitesinden buldukları klimayı almak için satıcı ile bağlantıya geçen çift 6 bin 750 lira dolandırıldı. Bu olaydan bir hafta sonra temizliğini tamamladıkları evlerine taşınan aile, market alışverişine çıktı. Alışverişini tamamlayarak eve dönen çift şoka uğradı. Evden çıktıklarında duvarda asılı olan televizyonlarının yerinde olmadığını gören Ergin çifti yatak odasındaki çekmece de bulunan 2 çeyrek altın ile çocuklarının bayram da topladıkları harçlıkların bulunduğu çantanın da çalındığını fark etti.

Hasan Ali Ergin'in hırsızlık ve dolandırıcılıkla ilgili şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.