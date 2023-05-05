Deprem bölgesinin seçim konteynerleri Gaziantep'te hazırlanıyor

Gaziantep'te konteyner üreten firmalar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin etkilediği 11 ilde ihtiyaç duyulan bölgelere seçim konteyneri hazırlayıp gönderiyor.

Deprem bölgesine yaşam konteyneri üreten Gaziantepli firmalar, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala üretim gamında değişikliğe gitti. Bu kapsamda talep edilen seçim konteynerlerini üreten firmalar, 21 metrekare genişlikteki, içerisinde 2 oy kullanma kabini olan seçim konteynerleri tasarladı.

İhtiyaç duyulan bölgelere ürettikleri konteynerleri sevk eden firma sahiplerinden Ahmet Yırtıcı, AA muhabirine, Gaziantep Valiliği ve AFAD koordinasyonunda üretim yaptıklarını söyledi.

Kendilerinden 1000 seçim konteyneri talep edildiğini anlatan Yırtıcı, bunlardan 750'sini tamamladıklarını ve kalanları da gelecek birkaç gün içerisinde tamamlayıp sevkini gerçekleştireceklerini kaydetti.

Yırtıcı, depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ile Gaziantep'in ilçelerine gönderilen konteynerlerin, seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmesi için 21 metrekare genişlikte olduğunu dile getirdi.

Seçim konteynerlerinin içerisinde 2 oy kullanma kabini bulunduğunu anlatan Yırtıcı, "Birer metrekare büyüklüğündeki kabinlerde, vatandaşların seçim günü rahatlıkla oylarını kullanmaları için perde de var. Seçmenler, perde kapalı şekilde oy verme süreçlerini tamamlayacaklardır. 2 kabin arasındaki mesafe ise 5 metredir." diye konuştu.

Yırtıcı, "Normalde yaşam konteyneri üretimine devam ederken seçimler için talep oluştu. Biz de bu taleplere cevap verebilmek için çalışmamızı 3 vardiyaya çıkardık ve 24 saat esasına göre çalışmalarımız devam ediyor. Seçimlerin ardından bunları yaşam konteyneri haline dönüştüreceğiz." ifadesini kullandı.