Deprem bölgesinden dönen arama kurtarma ekibi Van'da alkışlarla karşılandı

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından, Malatya ve Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan Edremit Belediyesi Arama Kurtarma (EDAK) ekibi kente döndü.

Edremit Belediyesi bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibi, depremlerin ardından Malatya ve Hatay'a giderek, diğer ekiplerle 14 gün boyunca çalışmalara destek verdi.

Bu sürede 20 kişinin enkaz altından çıkarılmasını sağlayan ekip, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, başkan yardımcıları ve mesai arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

Başkan Say, gazetecilere, EDAK ekibinin Malatya'da ve Hatay'da günlerce enkazlarda çalışma yürüttüğünü söyledi.

Depremlerin 11 ilde yıkıma yol açtığını anımsatan Say, şunları kaydetti:

"6 Şubat'ın sabahında ekip arkadaşlarımızı harekete geçirdik. Arama kurtarma ekibinin ve araç gereçlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha öğrenmiş olduk. Yeri geldi aç ve uykusuz kaldılar ama enkazların başından ayrılmadılar. 2020'de Elazığ, Başkale depremleri ile yaşadığımız çığ felaketinden sonra arama kurtarma ekibinin ciddi bir ihtiyaç olduğunu gördük. EDAK'ın hazırlanmasında AFAD'ın büyük emekleri var. Bundan sonraki süreçte ekibimizi güçlendireceğiz."

EDAK ekip şefi Erol Karaca ise depremden sonra kısa sürede organize olarak 12 kişilik ekiple Malatya'ya intikal ettiklerini aktardı.

AFAD tarafından çalışma alanlarına götürüldüklerini anlatan Karaca, "Enkaz başında gözü yaşlı aileleri ve bize uzanan yardım ellerini gördük. Hızlıca çalışmalara başladık. Birkaç saat sonra canlı bir kişiye ulaştık. İkinci kurtardığımız kişide ise çok duygulandım. Bir anne ve iki çocuğa ulaşmıştık, çocuklardan biri ölmüştü. Ölüm ile yaşamın aynı karede olduğunu fark ettim. Malatya'da 17 kişiyi enkazdan çıkardık, bunlardan 6'sı canlıydı. Onları görünce çok mutlu olduk." dedi.

"Çinli ekibe tandır ekmeği ve otlu peynir ikram ettik"

Ekiptekilerden Fatih Karael de enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla mücadele ettiklerini dile getirdi.

Çin'den gelen arama kurtarma ekipleriyle birlikte çalıştıklarını aktaran Karael, "Yaklaşık 25 saat çalıştıktan sonra dinlendik ve bu sırada onlara otlu peynir ve tandır ekmeği ikram ettik. Sabah kahvaltısında Çinlilere pizza geldi. 'Sabah sabah pizza mı yenir, Van otlu peyniri olsa ne güzel olurdu' dedim. AFAD personeli de Van'dan çıkarken bir poşet tandır ekmeği ve otlu peynir getirmişti. Bu sırada Çinli bir arkadaşa ikram ettim. Güzel bir anı oldu. Arama kurtarma çalışmalarının 7. gününde yaşanan bu olay tebessüm ettirdi. Çinliler otlu peyniri çok beğendi." diye konuştu.