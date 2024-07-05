Deprem bölgesindeki öğrencilerin eserleri Ahbap Derneğinin projesiyle İstanbul'da sergileniyor

Ahbap Derneğinin "İlham Atölyesi" projesi kapsamında Adıyaman Gölbaşı Fen Lisesi'ndeki öğrencilerin eserleri Müze Gazhane'de düzenlenen sergide sanatseverlerle buluştu.

Mayıs ayında yapılan projenin ilk etabında, 70 öğrenci uzmanlar eşliğinde birer günlük seramik, resim ve fotoğraf atölyelerine katıldı.

Öğrenciler, atölyelerde sanatın temel teorik bilgileri öğrenmenin yanı sıra pratik yapma fırsatı buldu.

Atölye çalışmalarında ortaya çıkan eserler, buna imza atan her öğrenci tarafından isimlendirilip hikayelendirildi.

Müze Gazhane'de "İlham Atölyesi Karma Sergisi" adıyla gösterilecek eserlerin satışından elde edilecek gelirin deprem bölgesindeki okulların yapımına katkı için kullanılması amaçlanıyor.

Toplam 70 eser, "market.ahbap.org" internet sitesinden 18 Temmuz'dan itibaren satışa sunulacak.

"Bu projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz"

Ahbap Derneği Gönüllü Genel Koordinatörü Tuğba Serbest Bıçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde yıkılan okulları yenilediklerini söyledi.

Sınava hazırlık dönemindeki öğrencilerin büyük bir stres yaşadığını öğrendiklerini dile getiren Bıçak,"Sanatın iyileştirici etkisinden yararlanarak bu projeyi hayata geçirdik. Öğrencilerimizin ürettiği eserlerin satışından elde edilen gelirle bölgedeki diğer okulların yapımına destek sağlamayı hedefliyoruz. Bu projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Bıçak, "İlham Atölyesi" projesiyle deprem bölgesindeki gençlerin sanat aracılığıyla motivasyonlarını desteklemekten ve onların eğitimine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydederek, tüm sanatseverleri ve hayırseverleri bu sergiye davet etti.

Adıyaman Gölbaşı Fen Lisesi Müdürü Mehmet Daloğlu ise depremde yakınlarını kaybeden öğrencilerin psikolojik olarak zorluklar yaşadığına değindi.

Daloğlu, Ahbap Derneği'nin İlham Atölyesi projesinin bu öğrencilerin psikolojik olarak desteklenmesini amaçladığını aktararak, "Projede 70 öğrencimiz görev aldı ve güzel eserler ortaya çıkardılar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.