Deprem bölgesinde zamanla yarışan madencilerden duygulandıran mesaj: Kömür için değil, ömür için geldik

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilimizde yıkım yaşanırken bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına madenciler de katıldı. Enkazlarda canla başla mücadele edip vatandaşları sağ çıkarmak için uğraşan maden işçilerinin, bir okulun tahtasına yazdığı "Kömür için değil ömür için geldik" mesajı görenleri duygulandırdı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 büyük deprem aralarında Kahramanmaraş'ın da olduğu 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Binlerce binanın yerle bir olduğu kentlerde, 31 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, maden işçileri de enkaz çalışmalarına büyük katkı sağlıyor.

"KÖMÜR İÇİN DEĞİL, ÖMÜR İÇİN GELDİK"

Depremin 9. gününde madencilerin de dahil olduğu ekipler Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da vatandaşlarımızı enkazdan sağ çıkardı. Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak ekibinin bir okulun çalışma tahtasına yazdığı not ise duygulandırdı. Madenciler, tahtaya "Kömür için değil! Ömür için geldik... Hakkınızı helal edin" notunu düştü.