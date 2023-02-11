Deprem bölgesi Gaziantep'te 80 bin vatandaşın barınması için 17 bin çadır kuruldu

Çevre ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum depremden etkilenen vatandaşlar için çalışmalarını anlattı. Kurum, "Arama kurtarma çalışmalarımız sürerken afetzede kardeşlerimizin barınma ihtiyacı için de canla başla çalışıyoruz Gaziantep'te 80 bin vatandaşın geçici barınması için 11 noktada 17 bin 27 çadır kuruldu. İslahiye, Nurdağı ve Nizip'te 1522 konteyner kuruldu, bu sayı 15 bine tamamlanacak" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'te, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken depremzedelerin acil barınma ihtiyacı için ilçe ve beldelerde çadır kentler kurulmaya başlandı. AFAD, kentin merkezinde bulunan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin yanı sıra İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde toplamda 11 noktada kurduğu çadır kentlere 17 bin 27 adet çadır yerleştirdi.

KONTEYNER KENTLER KURULUYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep'teki deprem çalışmaları kapsamında, ilk etapta 80 bin vatandaşın geçici barınması için çadır kentler ve konteyner kentler kurulmaya başlandı.

"15 BİNE TAMAMLAYACAĞIZ"

Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arama kurtarma çalışmalarımız sürerken afetzede kardeşlerimizin barınma ihtiyacı için de canla başla çalışıyoruz. İslahiye, Nurdağı ve Nizip'te 1522 konteynerin kurulumu tamamlandı. 15 bine tamamlayacağız. 11 ayrı noktada da 17 bin 27 çadırımız kuruluyor." ifadelerini kullandı. Bu arada kurulacak yeni yaşam alanlarıyla ilgili de alt yapı çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.