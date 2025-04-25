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Depremin şiddeti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kamerasına yansıdı

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İstanbul'un tamamında etkili olan 6.2 büyüklüğündeki deprem, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kameranın depremin şiddeti ile yaşadığı sarsıntı yer alırken, köprü üzerindeki araçların ise depremden etkilenmeden yoluna devam ettiği görüldü.

23 Nisan günü Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un tamamında etkili oldu.

DEPREMİN ŞİDDETİ 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NÜN KAMERASINDA

Depremin ortaya çıkardığı 13 saniye süren sarsıntı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kameranın depremin şiddeti ile yaşadığı sarsıntı yer alırken, köprü üzerindeki araçların ise depremden etkilenmeden yoluna devam ettiği görüldü.

SIFIR HASARLA ATLATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün yaptığı açıklamada, köprülerde gerekli kontrollerin yapıldığını ve herhangi bir hasar olmadığını açıklamıştı.

Depremin şiddeti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kamerasına yansıdı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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