Hatay'da yaşanan 6.4'lük deprem araç kamerasına yansıdı! Yer beşik gibi sallandı

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik iki depremde çok sayıda bina yıkıldı. 6.4'lük depremde park halinde olan bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde yerin beşik gibi sallandığı, gökyüzünün aydınlandığı görüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da iki büyük sarsıntı daha yaşandı. Saat 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede çok sayıda artçı oldu.

TOZ BULUTU OLUŞTU

6.4'lük büyük depremden 3 dakika sonra 20.07'de Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İlk deprem yerin 16.74 kilometre derinliğinde, ikinci deprem ise yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

GÖKYÜZÜ AYDINLANDI

Hatay'da meydana gelen 6,4'lük deprem, park halindeki bir aracın kamerasına yansıdı. Yer beşik gibi sallanırken, park halindeki araçlar adeta yerinden oynadı. Gökyüzünün aydınlandığı an ise depremin şiddetinin en büyük göstergesi oldu.