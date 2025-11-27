Haberler

DEP Milletvekili İbrahim Akın, Hava Kirliliği İçin Acil Tedbirler Çağrısında Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, hava kirliliğinin insan sağlığını tehdit ettiğini vurgulayarak Çevre Bakanlığı'na acil tedbirler alması gerektiğini belirtti. Ayrıca, COP31'in önemine dikkat çekti.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hava kirliliğine karşı tedbir alması gerektiğini belirtti.

Akın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de kötü ve kirli hava koşulları nedeniyle insanların hayatlarını kaybettiğini ileri sürdü.

Kirli hava koşullarının yurt genelinde yaygın olduğunu iddia eden Akın, "Hava koşulları, Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun değil, kötü ve kirli durumda. Kanser ve sağlık sorunlarının yaygın olmasının nedenlerinden birinin de bu olduğunu düşünüyoruz. Hava kirliliğine yönelik Çevre Bakanlığının sorumluluğunu hatırlatıyor ve tedbir alması gerektiğini ifade ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar organı olan Taraflar Konferansı'nın (COP) 31'inci dönem başkanlığı ve ev sahipliğini üstlendiğini hatırlatan Akın, fosil yakıt kullanımından vazgeçilmesine yönelik tedbirler alınmadığı takdirde COP31'in Türkiye'de yapılmasının anlamını yitireceğini savundu.

Akın, yurt genelinde birçok kentte deprem riski bulunduğunu belirterek, bu bölgelerde kentin tüm dinamiklerinin ortak akılla hareket etmesi ve yerinde dönüşüm çalışmalarıyla kimsenin mağdur edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Sarp Özer - Güncel
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
Eve gelen kadın, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Hastaneden eve gelen kadın, eşini korkunç halde buldu
İsrailli kuzenlerin kanlı hesaplaşması kamerada! Kurşun yağdırdı

İsrailli kuzenlerin kanlı hesaplaşması kamerada! Kurşun yağdırdı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın

Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Beşiktaş'tan David Alaba harekatı

Süper Lig devi harekete geçiyor: Real Madrid'den İstanbul'a
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.