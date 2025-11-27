DEP Milletvekili İbrahim Akın, Hava Kirliliği İçin Acil Tedbirler Çağrısında Bulundu

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hava kirliliğine karşı tedbir alması gerektiğini belirtti.

Akın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de kötü ve kirli hava koşulları nedeniyle insanların hayatlarını kaybettiğini ileri sürdü.

Kirli hava koşullarının yurt genelinde yaygın olduğunu iddia eden Akın, "Hava koşulları, Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun değil, kötü ve kirli durumda. Kanser ve sağlık sorunlarının yaygın olmasının nedenlerinden birinin de bu olduğunu düşünüyoruz. Hava kirliliğine yönelik Çevre Bakanlığının sorumluluğunu hatırlatıyor ve tedbir alması gerektiğini ifade ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar organı olan Taraflar Konferansı'nın (COP) 31'inci dönem başkanlığı ve ev sahipliğini üstlendiğini hatırlatan Akın, fosil yakıt kullanımından vazgeçilmesine yönelik tedbirler alınmadığı takdirde COP31'in Türkiye'de yapılmasının anlamını yitireceğini savundu.

Akın, yurt genelinde birçok kentte deprem riski bulunduğunu belirterek, bu bölgelerde kentin tüm dinamiklerinin ortak akılla hareket etmesi ve yerinde dönüşüm çalışmalarıyla kimsenin mağdur edilmemesi gerektiğini ifade etti.