DENK Partisi Lideri van Baarle'dan Yeni Hükümete Çağrı: Ayrımcılıkla Mücadele Edilmeli

Hollanda'da 29 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından DENK Partisi lideri Stephan van Baarle, kurulacak yeni hükümetin ayrımcılıkla, Müslüman karşıtlığıyla (İslamofobi) mücadele etmesi ve İsrail'e yaptırım uygulaması gerektiğini belirtti.

Van Baarle, seçim sonuçlarının azınlıklar, Müslümanlar ve ülkedeki diğer sosyoekonomik meselelere ilişkin nasıl bir durum ortaya çıkardığını AA muhabirine değerlendirdi.

Irkçı ve yabancı düşmanı, İslam karşıtı Geert Wilders'ın Özgürlük Partisinin (PVV) en büyük parti konumunu kaybetmesinin iyi bir gelişme olduğunu belirten Van Baarle, " Hollanda'da bir deyim var; köpeğin ısırması mı, kedinin ısırması mı, fark etmez. Parlamentodaki birçok siyasi parti, bu konularda PVV gibi düşünüyor. Aynı zamanda Demokratlar 66 (D66) ve Yeşil Sol-İşçi Partisinin (GL-PvdA) de azınlıkların haklarını tehdit eden planları olduğunu biliyoruz." dedi.

Helal kesim yasağı ve İslami okullara müdahale planları

Van Baarle, D66 ve GL-PvdA'nın, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) gibi Hollanda'da helal kesimi yasaklamak, dini eğitim verilen İslami okulları sınırlamak istediğini belirtti.

Van Baarle, "Parlamentodaki görevimiz, olası her koalisyonda azınlıkların haklarını korumak ve siyasi partilerin azınlıkların aleyhine olan planların uygulanmamasını sağlamak." diye konuştu.

Yeni hükümetten beklentilerini açıklayan Van Baarle, şunları kaydetti:

"Yeni hükümet ayrımcılıkla, Hollanda'da Müslümanlara duyulan nefretle, İslamofobi'yle, İsrail'in suçlarıyla mücadele etmeli, İsrail'e yaptırım uygulamalı ve Filistinlilerin hakları için savaşmalı. Yeni hükümet ayrıca Hollanda'da yoksullukla da mücadele etmeli. Eğer bir hükümet bunu yapmaya istekliyse, o zaman bir siyasi parti olarak biz de işbirliği yolları bulmaya istekliyiz."

DENK, sağcı hükümeti desteklemeyecek

Van Baarle, sağcı bir hükümeti desteklemeyeceklerini vurgulayarak "Mültecilere ve Hollandalı Müslümanlara karşı ayrımcı görüşlere sahip siyasi partilerin bulunduğu bir hükümeti desteklemeyeceğiz. İsrail'i desteklemeye devam eden ve Filistinlilerin haklarını desteklemeyi reddeden bir hükümeti desteklemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Siyasi parti olarak ayrımcılıkla, yoksullukla ve Filistinlilerin hakları için mücadele etme hedefleri olduğunu belirten Van Baarle, "Bu hedefleri diğer siyasi partilerle işbirliğiyle gerçekleştirebilirsek, bu imkanı kesinlikle değerlendireceğiz ama sağcı bir azınlık hükümetini desteklemeyeceğiz. Bunun yerine, elimizdeki tüm araçlarla sağcı bir azınlık hükümetiyle mücadele edeceğiz." diye konuştu.

D66 hükümeti konusunda temkinli

D66 öncülüğündeki bir hükümetin Müslüman azınlığın haklarını koruyacağına dair temkinli olunması gerektiğini kaydeden Van Baarle, "Tabii ki biraz daha iyimser olabiliriz çünkü PVV artık en büyük siyasi parti değil. Fakat geçmişte D66 ve GL-PvdA gibi siyasi partilerin seçimlerden sonra Filistinlilerin hakları, Hollanda'da Müslümanlara duyulan nefret veya İslamofobi'yle mücadele gibi önemli konuları terk ettiklerini biliyoruz. Seçimlerden sonra artık bunların önemli olmadığını düşündüler." değerlendirmesinde bulundu.

Van Baarle, mümkün olduğunca yenilikten yana partilerden oluşan bir hükümet kurulması gerektiğini söyleyerek "D66'ya mümkün olduğunca yenilikçi bir hükümet için baskı yapmaya devam etmesini ve VVD'nin öne süreceği şartları kabul etmemesini tavsiye ediyorum." dedi.

Azınlıkların parlamentodaki etkisi azaldı

Hollanda'da İsrail lobisi üzerine araştırmalar yapan bağımsız araştırmacı Jan Tervoort ise sol kanat partilerin seçimlerde gerilediğini ve azınlıkların parlamentodaki etkisinin azaldığını dile getirdi.

Son seçimlerde İsrail'i eleştiren sol kanat partilerin, hem küçük hem de büyük partilerin tamamının kaybettiğini belirten Tervoort, "Sadece DENK ve Hayvanlar için Parti (PvdD) üçer sandalyelerini korudular, diğerleri geriledi. Ancak Sosyalist Parti, Sosyalist Yeşil Parti ve Volt kaybetti. Yani sol kanat blok genel olarak parlamentoda küçüldü. Dolayısıyla azınlık konusunda etkileri azaldı." ifadelerini kullandı.

Tervoort, "Hollanda Parlamentosunda durum öyle bir yere vardı ki sol liberal partiler ya da merkezdeki partiler bile artık göçmenler konusunda bazı kısıtlamaların gelmesini savunmak zorunda kalıyorlar." diye konuştu.

Hollanda'da yeni hükümetin kurulması sürecinde Demokrat 66 (D66) partisinde eskiden milletvekilliği yapan, eski Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Wouter Koolmees, koalisyon ihtimallerini araştırmak üzere "kaşif" olarak görevlendirilmişti.