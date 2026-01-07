Denizli Valisi Coşkun, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Haberler

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025'e damga vuran fotoğrafları inceledi ve çeşitli kategorilerde oy kullandı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Coşkun, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafını seçen Coşkun, "Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" başlıklı karesini oyladı.

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" başlıklı fotoğrafını tercih eden Coşkun, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı karesini seçti.

Coşkun, seçkide yer alan tüm fotoğrafların birbirinden eşsiz güzellikte olduğunu belirterek, Anadolu Ajansının özellikle Filistinlilerin yaşadıklarını dünyaya aktarmak için zor şartlarda görev yaptığını dile getirdi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.???????

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
