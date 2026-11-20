Denizli Tavas'ta pikap elektrikli bisiklete çarptı, bisiklet sürücüsü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Denizli'nin Tavas ilçesinde Orta Mahallesi Menderes Bulvarı'nda bir pikap, üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı; bisikletin 93 yaşındaki sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Pikap sürücüsü A.D. gözaltına alındı.
Denizli'nin Tavas ilçesinde pikabın çarptığı üç tekerlekli elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
A.D. yönetimindeki??????? plakası öğrenilemeyen pikap, Orta Mahallesi Menderes Bulvarı'nda Hasan Hüseyin Büyükelyas (93) idaresindeki 20 AKJ 363 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Büyükelyas'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
A.D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA