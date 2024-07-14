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Denizli'nin Güney ilçesinde otomobil nehre devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti

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Denizli'nin Güney ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak Büyük Menderes Nehri'ne devrildi. Kazada, araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sonucunda, araçta bulunan kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizli'nin Güney ilçesinde nehre devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kazım Demir (55) idaresindeki 34 FJ 6377 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Ertuğrul Mahallesi yakınlarından geçen Büyük Menderes Nehri'ne devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Akıntı nedeniyle ekiplerce halat kullanılarak yapılan kurtarma çalışması sonucunda araçta Demir ile yanındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadın ile Demir'in cenazeleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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