Denizli'nin Çivril ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi hastanede öldü

Denizli'nin Çivril ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çıtak Mahallesi'nde 26 Aralık'ta geçirdiği trafik kazası sonucu Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ve tedavisi süren Halil Alkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alkan'ın cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Denizli-Uşak istikametinde ilerleyen Celal Ağaç idaresindeki 64 DP 526 plakalı otomobil, Halil Alkan'ın kullandığı 20 ADV 534 plakalı otomobil ile Çıtak Mahallesi Mezarlık mevkisinde çarpışmıştı.

Kazada yaralanan Alkan, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılmış, daha sonra da Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Umahan ÖZ - Güncel
