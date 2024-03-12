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Denizli'nin Buldan ilçesinde Ramazan siren sistemi çalıştırıldı

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Denizli'nin Buldan ilçesinde, vatandaşları iftar ve sahur vakitlerinde uyaran siren sistemi, ramazan ayıyla çalıştırılmaya başlandı. Belediye binasının çatısında bulunan ve üç farklı ses çıkaran siren, bir zabıta görevlisi tarafından sahur ve iftar vakitlerinde ezanla birlikte çalıştırılıyor. Siren, sesin kırsal mahallelere kadar iletilmesine olanak sağlıyor. İlçedeki siren sistemi 1940 yılında, ramazan topuna fazla barut konulması nedeniyle zabıta amirinin hayatını kaybetmesi sonrasında kuruldu. Halk arasında 'canavar düdüğü' olarak anılan siren sistemiyle ilçedeki davul çalma geleneği de sona erdi. Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, ilçe halkının ramazanda oruç ve sahur vakitlerini sirenle takip etmeye alıştığını, siren sesinin ilçenin her yerinden duyulabildiği için top ve davula göre daha avantajlı olduğunu söyledi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, vatandaşları iftar ve sahur vakitlerinde uyaran siren sistemi, ramazan ayıyla çalıştırılmaya başlandı.

Belediye binasının çatısında bulunan ve üç farklı ses çıkaran siren, bir zabıta görevlisi tarafından sahur ve iftar vakitlerinde ezanla birlikte çalıştırılıyor.

Siren, sesin kırsal mahallelere kadar iletilmesine olanak sağlıyor.

İlçedeki siren sistemi 1940 yılında, ramazan topuna fazla barut konulması nedeniyle zabıta amirinin hayatını kaybetmesi sonrasında kuruldu.

Halk arasında "canavar düdüğü" olarak anılan siren sistemiyle ilçedeki davul çalma geleneği de sona erdi.

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, ilçe halkının ramazanda oruç ve sahur vakitlerini sirenle takip etmeye alıştığını, siren sesinin ilçenin her yerinden duyulabildiği için top ve davula göre daha avantajlı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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