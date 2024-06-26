Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı
Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye, jandarma ve orman ekipleri müdahale ediyor.
Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Helvacılar Mahallesi Tekke mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale çalışmalarına itfaiye ve jandarma ekipleri de destek veriyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.