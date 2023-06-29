Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 27 koyun telef oldu
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Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nde Halil Korkmaz'a ait koyun sürüsüne yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 27 koyunun telef olduğu tespit edildi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 27 koyun telef oldu.
İlçeye bağlı Hisar Mahallesi'nde Halil Korkmaz'a ait koyun sürüsüne yıldırım isabet etti.
Mahalle muhtarının ihbarıyla bölgeye jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede sürüdeki 27 koyunun telef olduğu belirlendi.???????
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel