Üye Girişi
Haberler
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 27 koyun telef oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 27 koyun telef oldu

Güncel Haberler

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nde Halil Korkmaz'a ait koyun sürüsüne yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 27 koyunun telef olduğu tespit edildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 27 koyun telef oldu.

İlçeye bağlı Hisar Mahallesi'nde Halil Korkmaz'a ait koyun sürüsüne yıldırım isabet etti.

Mahalle muhtarının ihbarıyla bölgeye jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede sürüdeki 27 koyunun telef olduğu belirlendi.???????

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Halil Korkmaz Hisarcık Acıpayam Denizli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title