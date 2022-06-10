Denizli, Malatya ve Tekirdağ'da bölge adliye mahkemeleri kuruldu - Haberler

Denizli, Malatya ve Tekirdağ'da bölge adliye mahkemeleri kuruldu Adalet Bakanlığınca Denizli, Malatya ve Tekirdağ'da bölge adliye mahkemeleri kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanlığınca Denizli, Malatya ve Tekirdağ'da bölge adliye mahkemeleri kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un 25'inci maddesi uyarınca Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) olumlu görüşü alınarak Denizli, Malatya ve Tekirdağ bölge adliye mahkemelerinin kurulduğu belirtildi. AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel Güncel Haberler

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