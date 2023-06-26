Denizli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayramda üzücü kazaların yaşanmaması için kara ve havadan trafik denetimlerini sıklaştırdı.

Denizli jandarması trafik denetimlerini sıklaştırdı

Jandarma ekipleri kural ihlallerini kava ve karadan denetledi

DENİZLİ - Denizli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayramda üzücü kazaların yaşanmaması için kara ve havadan trafik denetimlerini sıklaştırdı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi oluşan trafik yoğunluğunu kara ve havadan denetledi. Kurban Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Sarayköy İlçe Jandarma Asayiş ve Trafik Jandarma personelinin katılımı ile müşterek olarak Sarayköy Jandarma Yol Kontrol Noktasında karadan ve havadan dron ile trafik denetimi yapıldı.

Emniyet kemeri simülasyon aracıyla araç sürücüleri ve yolculara trafik eğitimi verilirken, dron ile emniyet kemeri ve şerit ihlali yapılıp yapılmadığına bakıldı. Jandarma ekipleri, simülasyon aracına büyük ilgi gösteren çocuklarla birlikte Kurban Bayramı tatili boyunca yola çıkacak sürücülülere eslenerek, "Gözünü yoldan ayırma, sevdiklerinin gözünü yolda bırakma" mesajını verdi.