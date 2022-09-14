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Son dakika haber! 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca görüntülendi

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Son dakika haberi: Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kent Bilgi Sistemi kamerası görüntüsünde, Osman T. idaresindeki 35 MOK 21 plakalı otomobilin Denizli- Uşak kara yolunda, Murat K. yönetimindeki 20 FS 566 plakalı otomobile çarpması yer aldı.

Kamera kayıtlarında ayrıca diğer aracın refüje doğru çıktığı da görülüyor.

Çivril ilçesinde dün, Osman T. idaresindeki 35 MOK 21 plakalı otomobil, Denizli- Uşak kara yolu İğdir rampası mevkisinde, Murat K. yönetimindeki 20 FS 566 plakalı otomobile çarpmış, kazada 2 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Umahan Öz - Güncel

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