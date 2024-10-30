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Denizli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı'nda 24 Ekim'de çıkan orman yangını, 6. gününde kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarında 8 helikopter, 133 araç ve 1075 personel görev aldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı'nda 24 Ekim'de çıkan orman yangını 6'nci gününde gece saatlerinde kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına 8 helikopter, 133 araç, 1075 personel, 12 ekskavatör, 15 dozer, 55 arazöz, 5 greyder ve 14 ilk müdahale aracının katıldığı öğrenildi. Yangının kontrol altına alındığı bilgisi ise Orman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu. OGM'nin yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

" Denizli'de sarp ve dağlık arazide devam eden yangına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelemiz başarıyla sonuçlandı. Yeşil Vatan için fedakarca emek veren kahramanlarımıza, destekleriyle yanımızda olan Denizli Valisi Sayın Ömer Faruk Coşkun başta olmak üzere kurum amirlerimize, kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve bizlerle tek yürek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Orman Yangını Merkezefendi Helikopter Başkarcı Denizli Güncel Sağlık Çevre Yaşam

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