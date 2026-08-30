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Denizli'de Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Denizli'de Zafer Bayramı coşkuyla kutlandıDENİZLİ'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Denizli'de Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

DENİZLİ'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Kutlamalara, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Yeni Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Yeni Yol Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Denizli Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral Mücahit Zorlutuna, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve diğer protokol üyeleri katıldı. Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Denizli Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral Mücahit Zorlutuna askeri araçta halkı selamlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tören, halk oyunları gösterisinin ardından askeri geçit töreniyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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