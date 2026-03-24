Denizli'de huzurevi sakinleri klasik otomobillerle şehir turu yaptı, sergi gezdi

Denizli'de Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevinde kalan yaşlılar, klasik otomobillerle şehir turu yaptı, tarihi eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, huzurevi sakinlerinin sosyal hayata katılımını artırmak ve kültürel etkinliklerle buluşmalarını sağlamak amacıyla program düzenlendi.

Bu kapsamda Denizli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü sakinleri, huzurevi önünde klasik otomobillere bindi, konvoy halinde şehir turu attı.

Şehir turunun ardından Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'ne geçen huzurevi sakinleri, Laodikya, Tripolis, Hierapolis ve Tabae antik kentlerinde yürütülen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan eserlerin bulunduğu "Lykos'un Antik Yüzleri" sergisini ziyaret etti.

Sergi görevlileri, heykeller, maskeler, kabartmalar ve çeşitli arkeolojik buluntular hakkında bilgi verdi.

Programa katılan 70 yaşındaki Vahit Çalış, AA muhabirine etkinliğe katılmaktan heyecan duyduğunu söyledi.

88 yaşındaki Yılmaz Duman da etkinliğin kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

