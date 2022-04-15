DENİZLİ'DE YABAN HAYATI FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler

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DENİZLİ'DE YABAN HAYATI FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yaban hayatı fotokapanla kayda alındı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yaban hayatı fotokapanla kayda alındı. Ormanlık alanda kızıl geyik ve domuz sürüsü görüntülendi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla, yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar yerleştiriyor. Merkezefendi ilçesi Karcı Dağı'ndaki ormanlık alanda kurulan bir fotokapan, kızıl geyik ile domuz sürüsünü görüntüledi. Fotokapana bir kızıl geyiğin etrafı kontrol ettikten sonra görevliler tarafından bırakılan yemleri yediği sırada domuz sürüsünün gelmesi ve uzaklaşması yer alıyor.

DENİZLİ'DE YABAN HAYATI FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ

DENİZLİ'DE YABAN HAYATI FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ

DENİZLİ'DE YABAN HAYATI FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ

DENİZLİ'DE YABAN HAYATI FOTOKAPANLA GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Merkezefendi, Denizli, Güncel, Haberler

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