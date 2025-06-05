Denizli'de Uyuşturucu Trafiği: İran Uyruklu Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de Uyuşturucu Trafiği: İran Uyruklu Şüpheli Tutuklandı
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Denizli'de havalimanında gözaltına alınan İran uyruklu bir kişi, midesinde kapsül halinde uyuşturucu bulundurması nedeniyle tutuklandı. Yapılan aramada 1 kilo 257 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Denizli'de midesinde kapsül halinde uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran'dan Çardak Havalimanı'na gelen bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu yolcu havalimanında gözaltına alındı.

Şüphelinin valizinde yapılan aramada, eşyalara emdirilmiş 1 kilo 257 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polise, uyuşturucu yuttuğunu itiraf eden İran uyruklu zanlı, iç beden muayenesi için hastaneye götürüldü. Röntgeni çekilen şüphelinin kapsül haline getirilen uyuşturucu hapları yuttuğu belirlendi.

Denizli Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan zanlının midesinden 3 kapsül halinde 15 uyuşturucu hap çıkarıldı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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