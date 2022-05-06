Denizli'de traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü - Haberler

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Denizli'de traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

AA - Abdurrahman Akdoğan - Güncel
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Denizli'de traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

Denizli'nin Bekilli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bekilli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yeşiloba Mahallesi'ndeki Doğanlı mevkisinde Bekir Kaya'nın (69) kullandığı 20 V 8630 plakalı traktör devrildi.

Kazada, sürücü Kaya yaşamını yitirdi, traktördeki İsa Çamlı yaralandı.

Çamlı, sağlık ekiplerince Bekilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Abdurrahman Akdoğan - Güncel

Münir Karaloğlu, Bekir Kaya, Traktör, Denizli, Güncel, Haberler

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