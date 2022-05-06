Denizli'de traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
AA - Abdurrahman Akdoğan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Denizli'nin Bekilli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bekilli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Yeşiloba Mahallesi'ndeki Doğanlı mevkisinde Bekir Kaya'nın (69) kullandığı 20 V 8630 plakalı traktör devrildi.
Kazada, sürücü Kaya yaşamını yitirdi, traktördeki İsa Çamlı yaralandı.
Çamlı, sağlık ekiplerince Bekilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Abdurrahman Akdoğan - Güncel