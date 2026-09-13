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Denizli'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Cankurtaran Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ormana sıçramadan kontrol altına alınan yangın, 1 helikopter, 3 arazöz ve 15 personelin müdahalesiyle söndürüldü.???????

Kaynak: AA
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