Denizli'de Tarım Alanında Başlayan Yangın Ormana Sıçradı

Denizli'de Tarım Alanında Başlayan Yangın Ormana Sıçradı
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı ve ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Sandalcık Mahallesi'nde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 5 iş makinesi, 13 ilk müdahale aracı ve 163 personel sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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