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Denizli'de Taciz İddiasıyla Cinayet

Denizli'de Taciz İddiasıyla Cinayet

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Denizli'nin Çivril ilçesinde, eşine taciz içerikli mesajlar gönderdiğini iddia ettiği Hüseyin Ş,'yi (33) başına taşla vurup, bacağına pompalıyla ateş ederek öldüren Gökhan S.,(31), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Denizli'nin Çivril ilçesinde, eşine taciz içerikli mesajlar gönderdiğini iddia ettiği Hüseyin Ş,'yi (33) başına taşla vurup, bacağına pompalıyla ateş ederek öldüren Gökhan S.,(31), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gökhan S.'nin jandarmadaki ilk ifadesinde, Hüseyin Ş.'yi eşine cep telefonundan taciz içerikli mesajlar attığı için tartışıp, öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

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