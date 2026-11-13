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Manchester United'da Carrick dönemi kapandı! Yeni teknik direktör Mauricio Pochettino oldu

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Manchester United'da Carrick dönemi kapandı! Yeni teknik direktör Mauricio Pochettino oldu
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, başarısız sonuçlar nedeniyle Michael Carrick ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlüğe Mauricio Pochettino'yu getirdi. ABD Futbol Federasyonu ile sözleşmesinin feshi konusunda anlaşmaya varılan 54 yaşındaki Arjantinli teknik adam, 18 Kasım'da yeni görevine başlayacak.

  • Manchester United, teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino'yu getirdi.
  • Pochettino, ABD Erkek Milli Takımı'ndaki görevini tamamladıktan sonra 18 Kasım'da Manchester United'da çalışmaya başlayacak.
  • Pochettino, Tottenham'ı 2019'da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı ve Paris Saint-Germain ile Lig 1 şampiyonluğu kazandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino'nun getirildiğini duyurdu.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, aldığı başarısız sonuçların ardından geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Michael Carrick ile yollarını ayırdı. İngiliz ekibi, Carrick'ten boşalan koltuğu Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'ya emanet etti.

18 KASIM'DA GÖREVE BAŞLAYACAK

Kulübün sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adamın ABD Erkek Milli Takımı'ndaki görevlerini tamamladıktan sonra sözleşmesinin feshedilmesi konusunda ABD Futbol Federasyonu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Pochettino, 18 Kasım tarihinden itibaren Manchester United'da çalışmaya başlayacak.

TOTTENHAM'I FİNALE TAŞIDI, PSG İLE ŞAMPİYON OLDU

Teknik direktörlük kariyerine 2009 yılında Espanyol'da başlayan Pochettino, Southampton'da da görev aldıktan sonra Tottenham'ın yolunu tuttu. Burada geçirdiği 5 sezon boyunca 4 kez üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Pochettino, 2019 yılında bu turnuvada Tottenham'ı finale çıkardı.

2021 yılında başına geçtiği Paris Saint-Germain ile Lig 1 şampiyonluğu, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası'nı kazanan tecrübeli çalıştırıcı, sonrasında Chelsea'de bir dönem geçirdi.

Arjantinli teknik direktör, son olarak ABD Erkek Milli Takımı'nı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna taşıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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