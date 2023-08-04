Denizli'de Son 24 Saatte Çıkan Araç ve İş Yeri Yangınları Kontrol Altına Alındı

Denizli'de son 24 saat içerisinde çıkan araç ve iş yeri yangınları korkuya neden olurken, her iki yangın da ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde faaliyet iş yerinde, dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde park halinde olan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Birçok aracın bulunduğu alanda çıkan yangın, panik oluşturdu. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını çevredeki araçlara fazla sıçramadan söndürdü. Alev topuna dönen araç kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Denizli'de son 24 saat içerisinde çıkan araç ve iş yeri yangınları korkuya neden olurken, her iki yangın da ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde faaliyet iş yerinde, dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde park halinde olan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Birçok aracın bulunduğu alanda çıkan yangın, panik oluşturdu. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını çevredeki araçlara fazla sıçramadan söndürdü. Alev topuna dönen araç kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ