Üye Girişi
Haberler

Denizli'de silahlı saldırı: Kadın öldü, oğullar tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Güney ilçesinde bir kadının öldüğü, eşinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan oğulları tutuklandı.

Denizli'nin Güney ilçesinde bir kadının öldüğü, eşinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan oğulları tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelinin yakalanması çalışmaları kapsamında çiftin oğulları H.A'nın (23) ifadesine başvurdu.

Çelişkili ifadelerde bulunan H.A, daha sonra saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Gözaltına alınan zanlı H.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Babası yardım istemiş

Zanlının jandarmadaki ilk ifadesinde annesi ile babasının kendisini sürekli dövdüğünü, korkutmak amacıyla saklanıp arkalarından tüfekle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin olaydan sonra tüfeği sakladığını, yaralı babasının kendisini telefonla arayıp yardım istediğini ve koşarak yanına gidip sağlık ekiplerine ihbarda bulunduğunu ifade ettiği belirtildi.

Baba Yaşar A'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Güney ilçesine bağlı Üç Eylül Mahallesi'nde dün, evlerinin bahçesinde oturan Yaşar (60) ve eşi Cennet A. (55) tüfekle açılan ateş sonucu yaralanmış, Cennet A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, eşi ise hastaneye kaldırılmıştı.

Jandarma, saldırganın yakalanması için çalışma başlatmıştı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Denizli Güney Olay Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Özgür Özel'den mitingde ilk seçim vaadi: Emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katı olacak

Özgür Özel'den mitingde ilk seçim vaadi: Emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katı olacak

 Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev

Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev

 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu

G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu

Bakmadan Geçme

Erbaaspor Muşspor maçı CANLI izle! (HD) 26 Mayıs Erbaaspor Muşspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Erbaaspor - Muşspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erbaaspor - Muşspor maçı nereden izlenir? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek 2024? Popeyes boykot mu? Popeyes İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Popeyes Türk malı mı, sahibi kim? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı? Bugün hangi Fenerbahçe maçı var, hangi kanalda? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Gülşehir Belediyesi hangi parti? Gülşehir Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Gülşehir yerel seçim sonuçları! Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile mi yapılacak? Öğretmenlik atamaları nasıl yapılacak? 25 Temmuz hangi burç? 25 Temmuz'ta doğanlar hangi burç oluyor? 25 Temmuz tarihi hangi burç olur? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi statta oynanacak? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nerede oynanıyor? BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA! Bingöl'de ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrılıyor, sebebi ne? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 26 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 26 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 26 Mayıs Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi
Hamas, attığı füzelerle İsrail'in kalbini hedef aldı! Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu

Hamas, attığı füzelerle İsrail'in kalbini hedef aldı! Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title