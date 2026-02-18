Haberler

Acıpayam'da çayın taşması sonucu 2 köprüde hasar oluştu

Acıpayam'da çayın taşması sonucu 2 köprüde hasar oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Sarıkavak Çayı'nın debisi yükseldi ve Geriz ile Sarıkavak köprülerinde hasar meydana geldi. Taşan su nedeniyle bazı mahallelerin ulaşımı tali yollardan sağlanırken, belediye ekipleri bölgedeki çalışmalara devam ediyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde etkili olan sağanak sonrası taşan çay 2 köprüde hasara neden oldu.

Sağanak nedeniyle Suçatı Mahallesi'ndeki Sarıkavak Çayı'nın debisi yükseldi.

Taşan su, Geriz ve Sarıkavak köprülerine zarar verdi.

Yolu kapanan mahallelere ulaşım, tali yollardan sağlanıyor.

Öte yandan belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA " / " + Sebahatdin Zeyrek -
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı

Kış geri geldi, İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor! Seferler iptal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

En sevmediği diziyi bu sözlerle açıkladı
Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı
Şalgam fabrikasında feci ölüm! Makineye kapılan genç işçi hayatını kaybetti

Sabah işe gitti, akşam dönemedi! Şalgam fabrikasında feci ölüm
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
Fahrettin Koca'nın paylaşımı Meloni'nin hoşuna gitmeyecek

Tarihi zafer sonrası paylaşımı çok fena
Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler