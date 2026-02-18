Acıpayam'da çayın taşması sonucu 2 köprüde hasar oluştu
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Sarıkavak Çayı'nın debisi yükseldi ve Geriz ile Sarıkavak köprülerinde hasar meydana geldi. Taşan su nedeniyle bazı mahallelerin ulaşımı tali yollardan sağlanırken, belediye ekipleri bölgedeki çalışmalara devam ediyor.
Kaynak: AA " / " + Sebahatdin Zeyrek -