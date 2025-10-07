Denizli'de Pompalı Tüfekle Cinayet: Şüpheli Tutuklandı

1) ÖNÜNÜ KESTİĞİ KAMYONETTEKİ 1 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP, 2 KİŞİYİ YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, plakasız hafif ticari araçla önünü kestiği kamyonetin sürücüsü Kadir Kaya'yı (32) pompalı tüfekle öldürüp, yanındaki Zeki Önel (39) ve kardeşi Tahir Önel'i (38) yaralayan Eyüp Şenbakar (38), sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Yenişafak Mahallesi Akça Caddesi'nde meydana geldi. Eyüp Şenbakar kullandığı hafif ticari araçla, Kadir Kaya yönetimindeki 20 V 8229 plakalı kamyonetin önünü kesti. Eyüp Şenbakar kamyonetten inen Kaya ile yanındaki Zeki Önel ve kardeşi Tahir Önel'e pompalı tüfekle ateş edip, kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kadir Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan iki kardeş ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kadir Kaya'nın cenazesi otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNŞAAT HALİNDEKİ EVDE YAKALANDI

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Eyüp Şenbakar'ın yerini tespit etti. Şenbakar, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla olay yeri yakınındaki inşaat halindeki tek katlı bir evde suç aleti pompalı tüfekle yakalandı. Eyüp Ş.'nin olayda kullandığı hafif ticari aracı kiraladıktan sonra plakalarını söktüğü tespit edildi. Poliste, susma hakkını kullanan Şenbakar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.