Parktaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Arkadaşlar arasında öldüren sohbet

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde parkta oturan 4 kişilik arkadaş grubu arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Göğsünden vurulan Osman Petem, hayatını kaybetti.

SOHBET EDERKEN TARTIŞMA ÇIKTI

Dokuzkavaklar Mahallesi'nde dün parkta oturan Osman Petem ile arkadaşları H.G. (27), R.G. (29) ve H.K. sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra Petem ile H.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Öldürülen Osman Petem

ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K., yanındaki tabancayla Osman Petem'i göğsünden vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DOKTORLARIN ÇABASI YETERLİ OLMADI

Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Petem, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Petem, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, H.K. ile yanlarındaki H.G. ve R.G.'yi gözaltına aldı.