Denizli'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

M.C.G. idaresindeki 48 AE 461 plakalı otomobil, Kızılcasöğüt Mahallesi Denizli Caddesi'nde karşı yönden gelen Fadime Yeyit'in (61) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yeyit'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yeyit'in cenazesi Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Umahan ÖZ - Güncel
