Denizli'de Otomobil Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Honaz ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İsmail Gemi (47) idaresindeki 42 DB 735 plakalı otomobil, Honaz Tüneli çıkışında Mahmut Yalgın (25) yönetimindeki 20 EK 099 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Gemi ile eşi Gülay Gemi, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Gülay Gemi, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gemi'nin cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel