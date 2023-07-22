Denizli'de otobüs kazası: 1'i çocuk 15 kişi yaralandı

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında, işçileri taşıyan otobüs şarampole devrildi ve 1'i çocuk 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kazada yaralananlar Şanlıurfa'dan Denizli'ye mevsimlik iş için gelen işçilerdir.