Denizli'de otobüs kazası: 1'i çocuk 15 kişi yaralandı
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Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında, işçileri taşıyan otobüs şarampole devrildi ve 1'i çocuk 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kazada yaralananlar Şanlıurfa'dan Denizli'ye mevsimlik iş için gelen işçilerdir.
Denizli'nin Çal ilçesinde şarampole devrilen otobüsteki 1'i çocuk 15 kişi yaralandı.
Ahmet Merç idaresindeki 63 AFU 453 plakalı işçileri taşıyan otobüs, Şapçılar Mahallesi'nde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve çevre ilçelerden sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1'i çocuk 15 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Otobüstekilerin Şanlıurfa'dan Denizli'ye mevsimlik iş için gelen ve mesire alanına giden işçiler olduğu öğrenildi.